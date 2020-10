POL-ME: Fußgängerin am Rollator angefahren - Ratingen - 2010041

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen des 08.10.2020, gegen 07.40 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann aus Ratingen, mit seinem silbergrauen PKW Mercedes C330, die Straße Am Roten Kreuz im Ratinger Ortsteil Tiefenbroich, aus Richtung Jägerhofstraße kommend. An der Einmündung Harkortstraße bog er nach links in diese ab. Dabei übersah er nach eigenen Angaben eine 76-jährige Fußgängerin aus Ratingen, welche gerade die Fußgängerfurt der Harkortstraße überqueren wollte und dabei einen Rollator benutzte.

Im Abbiegevorgang des PKW kam es zu einer leichten Kollision mit dem Rollator, bei welcher aber auch ein Fuß der Ratingerin von einem Reifen des Mercedes überrollt wurde. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Am PKW des 81-Jährigen sowie am Rollator und einem Schuh der 76-Jährigen entstand nur geringer Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 50,- Euro.

