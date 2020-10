Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Kradfahrer bei Alleinunfall - Erkrath - 2010039

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine 64-jährige Erkratherin verletzte sich am Donnerstagvormittag (08. Oktober 2020) bei einem Alleinunfall auf der Bergischen Allee in Erkrath so schwer, dass sie stationär in ein Krankenhaus eingewiesen werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine 64-jährige Erkratherin mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Piaggion die Bergische Allee in Richtung Hilden. In Höhe des Kreuzungsbereiches Bergische Allee / Max-Planck-Straße / Sandheider Straße hatte sie die Absicht, nach rechts auf die Max-Planck-Straße abzubiegen. Auf regennasser Fahrbahn rutschte das Kleinkraftrad auf der Rechtsabbiegerspur weg und kam zu Fall.

Die 64-Jährige verletzt sich bei dem Sturz so schwer, dass sie nach einer erstmedizinischen Behandlung vor Ort in stationär in ein Krankenhaus eingewiesen wurde.

Das Kleinkraftrad wurde nur leicht beschädigt, allerdings mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell