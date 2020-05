Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis Autofahrer verliert Reifen und verursacht Verkehrsunfall (20.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden kam es heute früh gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen Donaueschingen und Pfohren. Ein 36-Jähriger war mit seinem Audi A4 auf der L 180 unterwegs, als sich plötzlich an seinem Audi ein Vorderrad löste. In diesem Moment kam ihm ein 47-Jähriger mit einem MAN-Linienbus entgegen. Das Rad des Audi prallte in die Front des Busses, die Fahrzeuge selbst stießen jedoch nicht zusammen. Warum sich das Vorderrad am Audi lösen konnte, muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell