Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81 Autobahnanschlussstelle

B 31, B 311) Verkehrsunfall an der Autobahnanschlussstelle Geisingen fordert zwei teils schwer verletzte Personen

Geisingen, A81 Autobahnanschlussstelle / B 31, B 311 (ots)

Zwei teils schwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 31 im Bereich der A 81 Autobahnanschlussstelle Geisingen ereignet hat. Eine 22 Jahre junge Frau fuhr gegen 09.20 Uhr mit einem Renault Clio - von Immendingen kommend - auf der Bundesstraße 311 / B 31 in Richtung Freiburg. Ohne auf einen von der B 31 her entgegenkommenden Jeep Wrangler eines 53-jährigen Autofahrers zu achten, bog die junge Autofahrerin nach der Autobahnunterführung plötzlich und direkt vor dem nahenden Jeep an der Autobahnanschlussstelle Geisingen nach links auf die Auffahrt zur A 81 Richtung Singen ab. Der Abbiegevorgang kam so plötzlich und dicht vor dem entgegenkommenden Jeep, so dass dessen Fahrer nicht einmal mehr Zeit für die Einleitung einer Bremsung blieb. In der Folge prallte der Jeep Wrangler mit voller Wucht gegen die rechte Seite der Fahrzeugfront des abbiegenden Clios. Durch den massiven Aufprall schleuderte der Renault Clio von der Fahrbahn und blieb in einem Grünstreifen neben der Autobahnauffahrt stehen, während der Jeep in einen Grünstreifen zwischen der B 31 und einem angelegten P+R Parkplatz abgewiesen wurde. Bei dem Unfall zog sich die 22-jährige Clio-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Auch der 53 Jahre alte Fahrer des Jeeps erlitt erhebliche Verletzungen. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen. Zeitgleich brachte eine Rettungswagenbesatzung den Jeep-Fahrer zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die beiden nicht mehr fahrbereiten und mit insgesamt mindestens 13.000 Euro erheblich beschädigten Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell