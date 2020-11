Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unklarer Unfallhergang

Zeugen gesucht

HaslachHaslach (ots)

Da der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der B33, Steinacher Straße, noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine 52-jährige PKW-Lenkerin gegen 16:45 Uhr auf Höhe des Freibads nach rechts in die für PKW gesperrte Steinacher Straße abgebogen sein. Ein Fahrradfahrer, der den Radweg in entgegenkommende Richtung befuhr, habe daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 49-Jährige kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Am Rad entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeugführer kam es nicht. Über den Unfallhergang waren sich die Beteiligten auch in Gegenwart der aufnehmenden Polizeistreife uneins. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

