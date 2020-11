Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - "Frisierter" Roller

RheinmünsterRheinmünster (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr einem jungen Rollerfahrer zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Bühl kontrollierten den 17-Jährigen in der Straße `Zur Rheinfähre`. Hierbei stellten sie an seinem Gefährt technische Veränderungen fest, durch die die Geschwindigkeit des Rollers deutlich erhöht wurde. Das Zweirad erreichte statt der erlaubten 25 Kilometer pro Stunde eine Geschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometern. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der Jugendliche jedoch nicht vorweisen. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell