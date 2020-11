Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrrad entwendet, gibt es Zeugen?

OffenburgOffenburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagnacht und Dienstagabend kam es in der Mozartstraße 5 in der Nordoststadt zu einem Fahrraddiebstahl. Nach Aussage des 56 Jahre alten Fahrradbesitzers, soll das verschlossene Velo zwischen Mitternacht und 18:30 Uhr von einem dortigen Fahrradständer durch Unbekannte entwendet worden sein. Bei dem Zweirad handelt es sich um das Modell "Raleigh Rushhour 4.0 XXL". Der Wert des im Frühjahr erworbenen Fahrrads beziffert sich auf rund 900 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum gestohlenen Bike geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.

