Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Rhede (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Rhede ereignet hat. Eine 32-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Wagen den Krommerter Weg aus Richtung Tünter Heide kommend. Als die Frau aus Rhede die bevorrechtigte Straße Dännendiek überqueren wollte, übersah sie das von links kommende Fahrzeug eines 79-jährigen Bocholters. Die Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Rettungswagen brachten die beiden Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

