POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht - 4-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 15:00 Uhr, fuhr ein 4-jähriger Junge aus Castrop-Rauxel auf dem Gehweg der Luisenstraße in Richtung Norden. Zeitgleich fuhr eine unbekannte Autofahrerin aus einer Grundstücksausfahrt. Der 4-Jährige fuhr in die Seite des Autos, stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin flüchtete von der Unfallstelle. Die Mutter des Jungen war in der Nähe und kümmerte sich um das Kind. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Beschreibung: Fahrerin, ca. 50 Jahre alt, Schulterlange blonde Haare

Im Fahrzeug fuhren ein Junge und ein Mädchen mit.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

