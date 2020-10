Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vorsicht bei Gewinnversprechen

Bocholt (ots)

Mit der Masche vom erfolgreichen Gewinnspiel wollten Unbekannte telefonisch an das Geld einer Bocholterin: Sie riefen die 77-Jährige an und behaupteten, sie müsse Gebühren in Höhe von 300 Euro zahlen, um einen fünfstelligen Geldbetrag zu erhalten. Die Betroffene schöpfte zu Recht Verdacht und verständigte die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor der Betrugsmasche, bei der die Gauner einen Gewinn vorgaukeln - und immer eine Vorleistung in finanzieller Form erwarten. Nähere Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de.

