Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Leichte Verletzung durch Auffahrunfall

Bocholt (ots)

Bei einem Autounfall hat sich am Montagnachmittag eine 60-jährige Autofahrerin in Bocholt leichte Verletzungen zugezogen. Eine 19-jährige Niederländerin war gegen 16.35 Uhr auf der Münsterstraße aus Richtung Bocholt kommend in Richtung Rhede unterwegs, als sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel in Höhe der Robert-Bosch-Straße bremsen und halten musste. Die hinter ihr fahrende Raesfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf. Der Rettungsdienst brachte die verletzte 60-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell