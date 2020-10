Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen drangen Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Schanze" ein. Der oder die Täter hatten das Schloss der Wohnungstür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 und 12.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

