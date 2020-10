Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus und Diebstahl an der Don-Bosco-Straße

Bocholt (ots)

Beschädigt hatten Unbekannte am Sonntag in Bocholt die beiden Außenspiegel eines Ford Transits, einen Außenspiegel von einem VW Polo sowie die Dachantenne eines Ford Mondeos. Die beschädigten Fahrzeuge hatten bis Sonntagabend auf der Don-Bosco-Straße gestanden, als ein Zeuge die beschädigten Außenspiegel feststellte und die Polizei verständigte. Des Weiteren wurden Außenleuchten sowie die Bedienung einer Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses abgerissen und entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt (02871) 2990.

