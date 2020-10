Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unversichert und ohne Führerschein

Borken (ots)

Das Auto nicht versichert und die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis: Einige Konsequenzen kommen nun auf eine 22-Jährige aus Südlohn zu, die die Polizei am Montag gegen 11.00 Uhr in Borken am Butenwall kontrolliert hat. Der Polizeibeamte untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein.

