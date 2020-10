Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Velen (ots)

Auch in Velen wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen (Coesfelder Straße und Rekener Straße). Unbekannte hatten bei einem Automaten den Geldausgabeschacht samt Bargeld und beim anderen vermutlich das Bargeld entwendet. Ein Zusammenhang mit der Tat in Heiden (wir berichteten am 18.10.2020) ist wahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

