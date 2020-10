Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Auto

Bocholt (ots)

Aus einem Auto haben bislang Unbekannte einen Laptop, ein Portemonnaie mit Geld und Papieren sowie diverse Einkäufe entwendet. Die Täter schlugen am Samstag, in der Zeit von 10.35 Uhr bis 12.30 Uhr, auf der Bonhoefferstraße die Dreiecksscheibe eines geparkten Skoda Kodiaq ein und verschafften sich auf diesem Wege Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bocholt entgegen unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor!

