Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Im Kurvenbereich überholt - Zwei Leichtverletzte

Werl (ots)

Am Donnerstag (3.September), gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Welver mit seiner 24-jährigen Beifahrerin aus Werl die Scheidinger Straße in Richtung Werl. In einem Kurvenbereich überholte er einen vorausfahrenden Wagen und kam anschließend in Schleudern. Der Wagen geriet daraufhin in den Straßengraben und überschlug sich. Die beiden Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, waren jedoch leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3.700 Euro geschätzt. (reh)

