Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufgefahren - Zwei Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 5.600 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (3.September) auf der B55 in Höhe der Ostlandstraße. Ein 55-jähriger Lippstädter befuhr mit seinem Opel die B55 in Richtung Erwitte. An der Kreuzung B55/Ostlandstraße hielt ein 41-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Mercedes vorschriftsmäßig an der Ampel bei Rotlicht an. Dies erkannte der Lippstädter zu spät und fuhr auf. Der Rüthener und seine 39-jährige Beifahrerin aus Rüthen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell