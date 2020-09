Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Radfahrer leicht verletzt

Ense (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Ense befuhr am Donnerstag (3.September), gegen 9.15 Uhr, die L745 in Richtung Möhnestraße. An der Straßeneinmündung zur Möhnestraße hielt er vorschriftsmäßig an und wollte seine Fahrt nach links in Richtung Ense fortsetzen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Radfahrer aus Ense. Im Einmündungsbereich lud der Autofahrer den Radfahrer frontal auf, worauf dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell