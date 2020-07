Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit verletzten Leichtkraftradfahrer (02.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Verletzungen erlitt der 17-jährige Lenker eines Leichtkraftrades, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Donaueschinger Straße (Bundesstraße 311) aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Möhringen befuhr.

Kurz vor der Kreuzung Donaueschinger Straße / Keltenstraße / Gänsäcker erkannte der Lenker des Leichtkraftrades nach kurzzeitiger Beschleunigung seines Kraftfahrzeugs offensichtlich den sich an der Kreuzung bildenden Rückstau zu spät und fuhr auf den Pkw-Anhänger eines vorausfahrenden Dacia Sandero auf. Der 17-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Lenker des Leichtkraftrades und den Pkw-Anhänger gegen das Heck des vorausfahrenden Dacia geschleudert.

Er wurde zur Behandlung einer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Rückenverletzung durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der 68 Jahre alte Lenker des Dacia Sandero blieb unverletzt.

An den an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Leichtkraftrad und der Pkw-Anhänger waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden bis zu einem Abtransport im Bereich der Unfallstelle abgestellt.

