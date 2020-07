Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (01.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Betäubungsmittel führte ein 38 Jahre alter Fahrgast am Mittwochabend in einem Intercity der Deutschen Bahn auf der Bahnstrecke von Stuttgart in Richtung Singen am Hohentwiel bei sich.

Zwischen Spaichingen und Tuttlingen wurde der 38-Jährige durch Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrolliert. Die Polizeibeamten fanden bei dem Tatverdächtigen Marihuana und Amphetamine.

Der Tatverdächtige wurde durch die Bundespolizei dem Polizeirevier Tuttlingen überstellt, wo die weiteren Ermittlungen übernommen wurden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Rottweil.

