Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Vereinsheim

Werl (ots)

Unbekannte Täter drangen mit brachialer Gewalt in der Zeit zwischen Mittwoch (2.September), 15.30 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, in ein Vereinsheim an der Runtestraße ein. Die Unbekannten versuchten zuerst die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang nutzten sie einen Poller, um ein Loch in die Holzverkleidung der Tür zu schlagen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie daraufhin mehrere Holzbögen, Pfeile und Wurfmesser. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

