Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Vinnumer Straße schwer verletzt

Selm (ots)

Am Freitag ( 19.06.2020 ) kam es gegen 12.15 Uhr auf der Vinnumer Straße in Bork zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 62 jährige Coesfelder war mit seiner Honda auf der Vinnumer Straße / Kreisstraße 2 in Richtung Vinnum gefahren. Im Kurvenbereich stürzte er aus noch nicht näher bekannten Gründen auf die Fahrbahn und rutschte mit dem Krad in den angrenzenden Grünstreifen. Nach Aussagen von mehreren PKW-Fahrern, die vor Ort Hilfe leisteten, hatte er diese vor dem Kurvenbereich überholt. Der Mann wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Das Krad musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme vor Ort war gegen 13.30 Uhr abgeschlossen. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell