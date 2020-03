Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstag, 24. März, hat ein unbekannter Autofahrer den Spiegel eines geparkten VW abgefahren. Der VW war am Großen Sandweg abgestellt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen sahen den Unfallverursacher gegen 16.30 Uhr wegfahren. Gesucht wird nun ein alter Daimler Benz, C-Klasse, vermutlich braun. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

