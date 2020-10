Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Anhänger von Firmengelände gestohlen

Stadtlohn (ots)

Einen silberfarbenen Pkw-Anhänger der Marke Humbaur im Wert von ca. 2.500 Euro und dem Kennzeichen BOR-QF 814 entwendeten Diebe in der Zeit von Freitag, 05.30 Uhr, bis Sonntag, 20.30 Uhr. Der Anhänger stand auf einem Firmengelände an der Klosterstraße. Das Tor zum Gelände war nicht verschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

