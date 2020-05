Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Philippsburg (ots)

Mutmaßlich ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr unter Alkoholeinwirkung in der Philippsburger Gerstenfeldstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet. Der Mann konnte kurz nach 01.00 Uhr von Polizeibeamten in der Kraichgaustraße in seinem stark beschädigten Pkw sitzend festgestellt werden. Allein an diesem war ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro zu verzeichnen.

Wie ein Test ergab, war der 25-Jährige mit 1,7 Promille alkoholisiert. Sein Führerschein wurde einbehalten. Da er noch einen Beamten des Polizeireviers Philippsburg beleidigte, muss er neben einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort noch mit einer weiteren Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

