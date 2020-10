Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Krankheitsfall - 45-jähriger Mann leblos auf dem Raschplatz entdeckt

Hannover (ots)

Am Dienstagnachmittag, 20.10.2020, haben Zeugen eine männliche Leiche in einer Nische einer Bar am Raschplatz im hannoverschen Stadtteil Mitte entdeckt. Nach ersten Ermittlungen liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise für ein Fremdverschulden vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Zeugen gegen 16:35 Uhr den männlichen Leichnam und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei führte ein Krankheitsfall zum Tod des Mannes. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 45 Jahre alten Mann. /nash, ram

