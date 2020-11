Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

GaggenauGaggenau (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 12 und 13 Uhr in der Sofienstraße. Ein bislang Unbekannter soll mutmaßlich beim Vorbeifahren den dort abgestellten Wagen einer 73-Jährigen gestreift haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

