Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Im Sommer vergangenen Jahres kam es in Twist zu einer Unterschlagung. Eine damals 30-Jährige verkaufte über mehrere Verkaufsplattformen im Internet einen zweisitzigen, grünen Fahrradanhänger der Marke "Croozer". Dieser gehörte ihr allerdings nicht. Sie wohnte im Tatzeitraum in einem neuen Mehrparteienhaus im Obergeschoss im Ortsteil Bült. Hier wurde vermutlich auch der Anhänger an den Käufer übergeben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Käufer sowie nach weiteren Geschädigten, die dort ein rosafarbenes Laufrad der Marke "Puky" oder einen Fahrradsitz der Marke "Römer" gekauft haben. Sie können sich bei der Polizeistation Twist unter der Rufnummer 05936/934500 melden.

