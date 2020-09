Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann kollabiert am Steuer seines Lkw

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nachdem ein in Richtung Wachendorf fahrender 66-jähriger Mann am Steuer seines Lkw kollabierte, kam es zu mehreren leichten Zusammenstößen mit entgegenkommenden Autos. Der Lkw kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einem angrenzenden Graben und stieß gegen einen Baum. Der 66-Jährige aus Uplengen verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Unfallverletzungen nicht todesursächlich gewesen sein. Die Beamten gehen von einem gesundheitlichen Leiden als Unfall- und Todesursache aus. Die Dalumer Straße bleibt für die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell