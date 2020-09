Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Ape gestohlen

Hoogstede (ots)

Am Freitagabend kam es in der Stettiner Straße in Hoogstede zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen 20.30 und 22.15 Uhr eine Ape von einem dortigen Hof. Aus bislang unbekannten Gründen ließen das Fahrzeug jedoch unweit des Tatortes zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

