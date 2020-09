Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Straße

Beesten (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Hauptstraße in Beesten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Trecker samt Anhänger die Hauptstraße in Richtung Messinger Straße. An der dortigen Verkehrsinsel fuhr das Gespannt über einen Bordstein und geriet ins Schwanken. Anschließend kippte der mit circa 20 Tonnen Kartoffeln beladene Anhänger gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der 43-jährige Lkw-Fahrer wurde dabei verletzt. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. Die Kartoffeln wurden über die komplette Fahrbahn verteilt. Für die Reinigungsarbeiten war die Straße zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell