Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Fahrrad gestohlen

Rastdorf (ots)

Am 19. September entwendeten bislang unbekannte Täter an der Hauptstraße in Rastdorf ein Herrenrad der Marke "Kalkhoff". Das Fahrrad stand verschlossen zwischen 19 und 23 Uhr vor einer dortigen Gaststätte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell