Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In Meppen ist es am 14. September gegen 13.15 Uhr an der Lathener Straße zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes nahm ein Mann in seinem Auto vermutlich sexuelle Handlungen an sich vor. Dabei nahm er Blickkontakt zu zwei Kindern auf. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen der Marke VW handeln. An dem Auto war wohlmöglich ein Fahrradanhänger oder -träger angebracht. Der Täter wird als circa 50 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte Falten im Gesicht, weißgraue Haare und trug ein weiß-kariertes Oberhemd. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell