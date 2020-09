Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opfer nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am 19. September kam es vor einem Lokal in der Ochsenstraße in Nordhorn zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 6 Uhr schlug ein alkoholisierter Mann mit einem Teleskopschlagstock auf ein bislang unbekanntes Opfer ein. Danach bedrohte er vier weitere Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Opfer der Körperverletzung. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen älteren Herrn. Der Mann wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell