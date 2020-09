Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ein Schwerverletzter bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad in Rostock, Ortsteil Hinrichshagen

Rostock (ots)

Bei einem Zusammenstoß eines PKW BMW mit einem BMW-Motorrad auf der L 22 zwischen Hinrichshagen und Niederhagen ist am Sonntagnachmittag eine Person schwerverletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog ein 18-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines BMW vom Parkplatz eines Imbisses kommend nach links auf die L 22 ein. Aus Richtung Graal-Müritz fuhr ein 51-jähriger deutscher Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache an dem PKW rechts vorbei. Er berührte die Beifahrerseite und den linken Außenspiegel des PKW. Der Motorradfahrer kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, verfehlte knapp einen Baum und kam in einem Graben zum Liegen. Das Motorrad kam später zum Halten. Der verletzte Motorradfahrer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Zur Behandlung wurden diese Person in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L 22 in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000,00 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Die DEKRA kam zum Einsatz. Ingo Barth Dienstgruppenleiter Polizeirevier Sanitz

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell