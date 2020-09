POL-HRO: LKW verunfallt auf der BAB 19

Polizeipräsidium Rostock

Am 19.09.2020 gegen 23:30 Uhr wurde bekannt, dass ein LKW auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See in der Nebenanlage liegen soll. Der 21jährige bosnische Fahrer eines slowenischen LKW mit Auflieger, beladen mit 13 Tonnen Sammelgut, kam aus derzeit unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite in die Nebenanlage. Dabei wurden die Nebenanlage und der Wildzaun beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 41.000 EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer ist nach eigenen Angaben unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrerhaus befreien. Die Fahrbahn wird zur Bergung des LKW voll gesperrt werden. Der Zeitpunkt hierfür steht noch nicht fest. Gegenwärtig ist eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Unfallstelle eingerichtet. Claudia Jennewein Polizeihauptkommissarin Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

