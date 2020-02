Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Alte Badeanstalt - Einbruch in Einfamimilenhaus, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, zwischen 17.30 Uhr und 23.15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen in Dülmen, Alte Badeanstalt, eine Terrassentür auf und drangen in ein Wohnhaus ein. Hier wurde einige Gegenstände der Hauseigentümer entwendet. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 entgegen.

