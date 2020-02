Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkrichen, L810 - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang -

Coesfeld (ots)

Am 28.02.2020, gegen 14:10 Uhr, schob ein 83 Jähriger Nordkirchener, sein Pedelec an der Überquerungshilfe der Münsterstraße (L810), zwischen den Straßen Am Schloßpark/Altendorf über die L810. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fußgänger aus Richtung Nordkirchen-Capelle und wollte die Münsterstaße (L810)in Richtung Schloß Nordkirchen überqueren.

Hierbei wurde er von dem Pkw eines 43jährigen Nordkircheners erfasst, welcher die L810 aus Richtung Nordkirchen kommend, in Richtung Südkirchen befuhr. Der 83-jährige Fußgänger wurde schwerstverletzt einem Krankenhaus zugeführt, in welchem er wenig später verstarb.

Die L810 war für die Zeit der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

Zur Versorgung des Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell