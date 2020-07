Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Olsberg (ots)

Am Freitag, 09:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Brilon die B7 von Antfeld in Richtung Altenbüren. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts auf die Fahrbahnbankette, lenkte sein Fahrzeug nach links und fuhr über die Gegenfahrspur in den Straßengraben. Hier blieb er ca. acht Meter unterhalb der Fahrbahn auf der Seite liegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Die B7 musste für über eine Stunden gesperrt werden. (PK)

