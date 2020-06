Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist belästigt Mädchen - Täter ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter ermittelt, der vor rund zehn Tagen zwei Mädchen im Stadtgebiet belästigt hat (wir berichteten am 9. Juni: https://s.rlp.de/S2pmq). Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 46-jährigen Mannes aus dem Stadtgebiet, der schon mehrfach polizeilich aufgefallen ist. Er wurde auch von einem der betroffenen Mädchen zweifelsfrei wiedererkannt.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Ihm wird vorgeworfen, am Montag vergangener Woche (8. Juni) im Bereich der Pirmasenser Straße/Richard-Wagner-Straße zwei Mädchen gegen deren Willen umarmt und sich ihnen entblößt gezeigt zu haben. Als die Mädchen davonliefen, folgte der Täter ihnen zunächst ein Stück, aber als sich die Kinder Hilfe suchend an Passanten wandten, flüchtete der Mann in Richtung Stadtpark. Aufgrund der Zeugenhinweise und der Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige Tage später im Stadtpark wiedererkannt werden. |cri

