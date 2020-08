Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtliche Sachbeschädigungen - die Polizei ermittelt - Velbert - 2008112

Mettmann (ots)

Aufmerksame Zeugen wurden in der Nacht zu Mittwoch (19. August 2020) an der Bonsfelder Straße in Velbert durch laute Geräusche geweckt. Sie informierten folgerichtig die Polizei, die einen 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung stellen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Das war passiert:

Gegen 00:57 Uhr informierten Anwohner der Bonsfelder Straße in Velbert-Bonsfeld die Polizei, nachdem sie von einem lauten Klirren geweckt worden waren. Aufmerksame Zeugen stellten fest, dass die Glasscheibe der Bushaltestelle "Laakmann" beschädigt war und stellten couragiert den 19-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Heranwachsenden ein und erteilten ihm einen Platzverweis.

Nur wenige Minuten später wurden die Beamten erneut zur Bonsfelder Straße gerufen, nachdem Zeugen weitere Sachbeschädigungen, unter anderem an einem Wahlplakat, gemeldet hatten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten floh der Tatverdächtige in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr gestellt werden. Die Beamten erkannten jedoch den 19-jährigen Velberter wieder, welcher zuvor die Bushaltestelle "Laakmann" beschädigt hatte.

Gegen den polizeibekannten Heranwachsenden wurde eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 3.5000 Euro geschätzt.

