POL-MS: Einbruch in Tankstelle am Schifffahrter Damm - Täter flüchtet auf Damenfahrrad - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag (3.8., 03:21 Uhr) brach ein Unbekannter in eine Tankstelle am Schifffahrter Damm ein. Der Einbrecher öffnete gewaltsam die verglaste Eingangstür und betrat das Ladenlokal. Anschließend entwendete er mehrere Stangen Zigaretten und packte diese in einen Müllsack. Danach flüchtete der Unbekannte mit der Beute auf einem Damenfahrrad.

Gegen 03:41 Uhr kam es dann zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke an der Warendorfer Straße. Zeugen beobachteten, wie sich ein Unbekannter an der Eingangstür zu schaffen machte und anschließend auf einem Fahrrad flüchtete.

Bei der Fahndung nach den Einbrechern kontrollierten die Beamten gegen 04:55 Uhr einen 39-jährigen Mann am Bremer Platz. Dieser hielt sich dort zusammen mit weiteren Personen auf, neben ihm stand ein Pedelec der Marke "Riese&Müller". In seinem Rucksack steckten drei Stangen Zigaretten. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Fahrrad als gestohlen einliegt. Auf Nachfrage gab der Mann aus Kasachstan an, das Fahrrad vor etwa zwei Wochen gegen Drogen getauscht zu haben. Die Zigaretten habe er in der Nacht von einem unbekannten Deutschen am Bremer Platz gekauft. Die Beamten stellten das Pedelec und die Zigaretten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon: 0251 275-0

