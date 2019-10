Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wo ist der Tiger ohne Schwanz?

Bocholt (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 22.00 Uhr auf der Bocholter Kirmes an einer Schießbude zu einem Diebstahl, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Täter hatte zunächst versucht, einen auf der Theke ausgelegten Stofftiger zu entwenden. Dieser war festgebunden, so dass der Standbetreiber noch eingreifen und den Tiger festhalten konnte. Der Dieb ließ aber nicht von seinem Vorhaben ab und riss dem Geschädigten das Stofftier aus der Hand. Er flüchtete mit dem schwarz-weißen ca. 1 m großen und durch das Gezerre schwanzlosen Stofftiger, der damit einen großen Wiedererkennungswert hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, ca. 165 bis 175 cm groß, blonde Haare, vermutlich deutscher oder niederländischer Herkunft.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

