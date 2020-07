Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Fahrraddieb im Bahnhofsumfeld - Polizisten stellen Täter

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag (30.7., 15.30 Uhr) an der Wolbecker Straße einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Der Täter, ein 40-jähriger Wallenhorster, riss an dem Schloss eines E-Bikes, welches in einem Fahrradständer abgestellt war. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den 40-Jährigen noch am E-Bike hantierend an. Er machte unglaubwürdige Angaben zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen des Rades. Kurze Zeit später kam ein 68-jähriger Telgter zu dem Rad und legitimierte sich durch den passenden Schlüssel und Akku für die Leeze. Den 40-jährigen Deutschen erwartet ein Strafverfahren.

