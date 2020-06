Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 20.06.2020 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Diebstahl aus Reithalle Zwischen dem 18.06.2020, 22 Uhr und dem 19.06.20, 09:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Reithalle in Groß Gleidingen ein und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von ca. 1000 Euro. Ein Teil des Diebesgutes wurde später im Bereich einer Böschung wieder aufgefunden.

Brand eines Papiercontainers Am 19.06.2020 gegen 17:23 Uhr geriet in der Luisenstraße in Peine aus bislang unbekannter Ursache ein Papiercontainer in Brand. Dieser konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten aus dem Bereich eines Holzzaunes gezogen werden, so dass ein Übergreifen auf Holzzaun und Bäume verhindert werden konnte. Am Papiercontainer entstand geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung durch Graffiti Bereits in der Zeit zwischen dem 23.05.2020 und dem 13.06.2020 kam es an der Friedhofskapelle in Groß Lafferde zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein etwa 60x70cm großes Hakenkreuz an das Gebäude gesprüht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 19.06.2020 um 07:50 Uhr wurde auf dem Fuhsering ein 21jähriger mit seinem Mofa kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr mit E-Scooter Am 19.06.2020 um 08:45 Uhr wurde auf der Pelikanstraße in Peine ein 29jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille. Im Klinikum Peine wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen Kraftfahrsteuergesetz und Abgabenordnung Am 19.06.2020 um 15:40 Uhr wurde auf der Abbenser Straße in Oedesse ein 41jähriger mit seinem rumänischen Ford Mondeo kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der PKW seinen ständigen Standort in Deutschland hat, trotzdem aber unter rumänischer Zulassung geführt wird. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 20.06.2020 um 00:02 Uhr wurde in Wendeburg, Bortfelder Straße ein VW Passat kontrolliert. Der 47jährige Fahrer täuschte zunächst andere Personalien vor. Im Laufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da außerdem der Verdacht bestand, dass der PKW unbefugt genutzt wurde wurden hier gesonderte Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Am 19.06.2020 um 17:45 Uhr kam es in der Weizenstraße in Groß Ilsede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter berührte mit seinem PKW einen entgegenkommenden Audi A1 Sportsback. Am Audi entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Brand eines Hausanbaues Am 19.06.2020 um 20:24 Uhr geriet in Rosenthal in der Elstertorstraße ein Hausanbau in Brand. Vermutlich durch glühende Asche entzündete sich zunächst eine Regentonne, von der das Feuer dann auf die angrenzende Wand und das Dach übergriff. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

