Vöhrum: Trekkingrad entwendet

Dienstag, 16.06.2020, zwischen 06:40 Uhr und 15:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 06:40 Uhr und 15:45 Uhr, ein graues Trekkingrad der Marke Pegasus, welches angeschlossen am Bahnhof in Vöhrum abgestellt war. Der Wert des Rades wird mit zirka 600 Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Köchingen: Autofahrer mit 0,84 Promille unterwegs

Mittwoch, 17.06.2020, gegen 13:10 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwochmittag einen Autofahrer aus Vechelde, welcher mit seinem PKW in der Vechelder Straße in Köchingen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim 60-jährige Fahrer fest. Der Test ergab einen Wert von 0,84 Promille, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Das Auto musste der 60-Jährige stehen lassen.

Peine: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 17.06.2020, gegen 14:55 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Peine, Görlitzer Straße, Einmündung Braunschweiger Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Radfahrerin aus Peine leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 47-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit die von rechts kommende, bevorrechtigte Radfahrerin, so dass es zum Unfall kam. Die Radfahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum nach Peine gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden

