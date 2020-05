Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Haunetal (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2020, 18:50 Uhr fuhr ein 15-jähriger Radfahrer bei Wehrda von einem Wiesenfeld in Höhe des dortigen Sportplatzes kommend auf die Kreisstraße 46 ohne auf den weiteren Verkehr zu achten. Ein von Rhina kommender PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radler; dieser wurde dabei auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt durch den Rettungsdienst in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Es entstand weiterhin ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.600 Euro.

