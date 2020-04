Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Polizei sucht rote Sattelzugmaschine

Bad Hersfeld (ots)

Am 30.04.2020, gg. 13:50 Uhr, beschädigte eine Sattelzugmaschine mit Auflieger beim Ausparken im Bereich der Carl-Benz-Straße, dortige Tankstelle, eine andere geparkte Sattelzugmaschine mit Auflieger. An der Plane des geparkten Aufliegers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,- EUR. Von dem flüchtigen Unfallverursacher ist bekannt, dass es sich um eine rote Zugmaschine handelte. Hinweise auf die flüchtige Sattelzugmaschine mit Auflieger an die Polizeidienststelle Bad Hersfeld unter 06621 9320 oder www.polizei.hessen.de.

