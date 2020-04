Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Wildunfall

Heringen - Am Mittwoch (29.04.), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Heringen mit seinem PKW Toyota, die Landesstraße 3306 aus Richtung Heringen-Bengendorf kommend in Richtung Wildeck-Höhnebach. Plötzlich überquerte eine Gruppe Rehe die Fahrbahn. Der Fahrer leitete sofort den Bremsvorgang ein, schaffte es aber nicht mehr sein Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten. Es kam zum leichten Zusammenstoß mit einem der Rehe, welches danach in unbekannte Richtung lief. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf rund 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Dienstag (28.04.) parkte ein 32-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Kirchheim sein blauen Ford Kombi ordnungsgemäß in einer Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Kurze Zeit später wollte ein 51-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen PKW BMW links neben dem bereits stehenden Fahrzeug einparken. Hierbei stieß er mit der vorderen rechten Seite gegen die hintere linke Seite des bereits geparkten PKW. Als der junge Mann aus Kirchheim daraufhin den anderen Herrn auf seinen Fehler ansprach sah dieser die Schuld nicht bei sich und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder seien Personalien bekannt zu geben. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten Fahrzeug und Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden - es mündete in einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 51-jähruigen Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro.

Auffahrunfall - Zeugen gesucht!!

Friedewald OT Unterneurode - Am Mittwoch (29.04.) befuhren eine 31-jähriger Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld mit ihrem PKW Mercedes und ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld, die Bundesstraße 62 aus Richtung Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. Vor der Ortslage Unterneurode fuhr der männliche Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Golf der jungen Frau aus Bad Hersfeld auf. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von rund 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben beider Kraftfahrzeugführer über den Unfallhergang sucht die Polizei nach Zeugen, die zum oben genannten Zeitpunkt an der Unfallörtlichkeit waren und etwas zum Unfallgeschehen mitteilen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld 06621/ 932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

